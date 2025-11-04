Inter-Kairat Almaty probabili formazioni | Carlos Augusto dal 1?

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina il momento di tornare in campo. L’obiettivo è quello di rimanere a punteggio pieno nel girone unico di Champions League, arrivando alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi. I nerazzurri sono reduci da un doppio successo con Fiorentina e Verona in campionato, avendo ritrovato così la retta via. La prossima gara è quella con il Kairat Almaty, in programma domani 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match da non sottovalutare, contro un cliente che sta scrivendo una pagina indelebile della sua storia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Kairat Almaty, probabili formazioni: Carlos Augusto dal 1?

Scopri altri approfondimenti

La VIGILIA di INTER-KAIRAT: occhio alla THULA e alle ROTAZIONI di CHIVU. Che brava l'INTER U23 ?GUARDA IL VIDEO ? - X Vai su X

? IL PROGRAMMA DI INTER-KAIRAT! • Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano • Ore 14:30 Conferenza Stampa Cristian Chivu - FcInter1908 ? - facebook.com Vai su Facebook

Inter – Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Secondo generationsport.it

Probabili formazioni Inter-Kairat Almaty: chi gioca titolare e le ultime su Bisseck, Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Satpayev - L'Inter ospita i kazaki del Kairat Almaty nel quarto turno della League Phase di Champions League: le scelte di formazione dei due allenatori. Da goal.com

Probabili formazioni Inter-Kairat: maxi turnover per Chivu - Torna la Champions League con l’ Inter impegnata a San Siro contro Kairat Almaty per il match della quarta giornata. Secondo passioneinter.com