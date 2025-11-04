Inter-Kairat Almaty Chivu | Quattro attaccanti disponibili farò le mie scelte Non sottovalutiamo nessuno

Dopo aver conquistato tre punti nella partita contro l’Hellas Verona, l’Inter si prepara al prossimo impegno di Champions League. Alle ore 21:00 del 5 novembre, i nerazzurri affronteranno il Kairat Almaty con l’obiettivo di portarsi a casa un’altra vittoria per arrivare a punteggio pieno alla fase più pericolosa della competizione. Cristian Chivu, nel primo pomeriggio, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l’importanza della sfida: “ Ci aspetta una gara non semplice e non ascolto gli altri. Non è mai facile vincere in queste competizioni. Bisogna accettare il fatto che affrontiamo una squadra che ha affrontato quattro turni preliminari. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Kairat Almaty, Chivu: “Quattro attaccanti disponibili, farò le mie scelte. Non sottovalutiamo nessuno”

Approfondisci con queste news

La VIGILIA di INTER-KAIRAT: occhio alla THULA e alle ROTAZIONI di CHIVU. Che brava l'INTER U23 ?GUARDA IL VIDEO ? - X Vai su X

? IL PROGRAMMA DI INTER-KAIRAT! • Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano • Ore 14:30 Conferenza Stampa Cristian Chivu - FcInter1908 ? - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso, deve solo imparare a sorridere. E Thuram ci sarà" - Chivu ha presentato la sfida di Champions contro il Kairat, il tecnico nerazzurro ha chiriro nero un volta che non esiste un caso Lautaro, spiegando di avergli dato un consiglio . Secondo calciomercato.com

Inter-Kairat Almaty, Chivu: "Thuram recuperato, ma non abbiamo fretta". VIDEO - Alla vigilia dell’impegno in Champions contro il Kairat Almaty, Cristian Chivu presenta la sfida di San Siro: "Dobbiamo affrontarla con massima serietà e massimo impegno. Si legge su sport.sky.it

Inter, Chivu: "Schiena dritta nella tempesta. Lautaro? Gli ho detto di sorridere di più" - I nerazzurri a punteggio pieno sfidano domani la formazione kazaka nella quarta partita della League Phase di Champions. tuttomercatoweb.com scrive