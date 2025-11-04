Inter-Kairat Almaty Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Inter intende proseguire nella striscia decisamente positiva che l’ha vista ottenere ben nove vittorie nelle ultime dieci partite, con l’unico ko al Maradona col Napoli. I nerazzurri tornano a focalizzarsi sul girone di Champions League, dove affrontano il Kairat Almaty a San Siro per la quarta giornata. La squadra di mister Cristian Chivu è a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
? IL PROGRAMMA DI INTER-KAIRAT! • Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano • Ore 14:30 Conferenza Stampa Cristian Chivu - FcInter1908 ? - facebook.com Vai su Facebook
Champions League su Prime Video: Inter contro Kairat Almaty e tutte le novità tech - X Vai su X
Inter, arriva il Kairat Almaty. Chivu al giro di boa in Champions League - Ingredenti ideali alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty, atteso. Si legge su tuttomercatoweb.com
Pronostico Inter-Kairat Almaty, nerazzurri a valanga: occhio a queste quote - Kairat Almaty è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive
Inter-Kairat Almaty (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico - Il programma della quarta giornata della fase campionato di Champions League vedrà l' Inter ospitare a San Siro il Kairat Almaty. Segnala msn.com