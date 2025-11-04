Inter Fiorentina svelato l’audio Var sul contatto in area si rigore Comuzzo Pio Esposito | ecco cosa è successo
Inter Fiorentina, pubblicato l’audio VAR sul contatto in area tra Comuzzo ed Esposito: i dettagli dell’episodio Gli episodi arbitrali che coinvolgono l’Inter continuano a far discutere. L’ultimo caso si è verificato nella sfida contro la Fiorentina, vinta dai nerazzurri ma segnata da un episodio controverso: un evidente calcio di rigore non concesso per la trattenuta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
