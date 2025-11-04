Inter con troppi gol subiti in campionato? Chivu si assume le responsabilità e difende il gruppo | che risposta in conferenza!
di Giuseppe Colicchia Le parole. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha difeso il suo metodo di turnover. Ha respinto le polemiche sullo scarso utilizzo di alcuni giocatori, affermando di prendersi la responsabilità di ogni scelta, fatta sempre per il bene della squadra e basata sull’avversario. Ha ammesso che qualche giocatore può essere arrabbiato per il minutaggio, ma tutti danno il massimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
