Intasavano gli scarichi dei clienti invece di liberarli banda dello spurgo condannata a 23 anni
Otto condanne per la cosiddetta 'banda dello spurgo', che intasava gli scarichi dei clienti anziché liberarli. 23 anni complessivi con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa all’estorsione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
