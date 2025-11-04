Intasavano gli scarichi dei clienti invece di liberarli banda dello spurgo condannata a 23 anni

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto condanne per la cosiddetta 'banda dello spurgo', che intasava gli scarichi dei clienti anziché liberarli. 23 anni complessivi con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa all’estorsione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

intasavano scarichi clienti inveceIntasavano gli scarichi dei clienti invece di liberarli, banda dello spurgo condannata a 23 anni - Otto condanne per la cosiddetta ‘banda dello spurgo’, che intasava gli scarichi dei clienti anziché liberarli. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Intasavano Scarichi Clienti Invece