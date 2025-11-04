Instagram ti fa spiare i competitor | quanti follower guadagnano i tuoi concorrenti su Instagram? Ora puoi saperlo!
Instagram ha appena lanciato una funzione che molti professionisti del settore aspettavano da tempo: la possibilità di confrontare direttamente le performance del proprio account con quelle dei competitor. Si chiama “Competitive Insights” ed è già in fase di rollout all’interno della Professional Dashboard, accessibile a chi possiede un account business o creator. La notizia è stata condivisa dalla consulente di marketing digitale Sarah Roizman, che ha mostrato in anteprima come funziona questo nuovo strumento. In pratica, ogni professionista può ora selezionare fino a 10 account concorrenti e visualizzare dati comparativi su crescita dei follower e frequenza di pubblicazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altre letture consigliate
Con un lungo post su Instagram la 46enne cantante canadese ha annunciato la decisione di prendersi una pausa dalla musica - facebook.com Vai su Facebook
Instagram Direct: come spiare i messaggi senza farsi scoprire - Tecnicamente no, ma esistono alcuni trucchi che permettono di leggere i messaggi su Instagram senza farsi scoprire. Segnala money.it
Novità Instagram: introdotta la dark mode e eliminata la modalità per “spiare” chi segui - Dopo la rimozione del numero dei like sotto le foto, ecco che Instagram si rinnova ancora apportando modifiche strutturale al social più apprezzato del momento. Secondo skuola.net
Instagram toglie la sezione Seguiti: perché non si possono spiare i follower - ] Instagram elimina la sezione Seguiti! Segnala pcprofessionale.it