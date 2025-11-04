Instagram ti fa spiare i competitor | quanti follower guadagnano i tuoi concorrenti su Instagram? Ora puoi saperlo!

Instagram ha appena lanciato una funzione che molti professionisti del settore aspettavano da tempo: la possibilità di confrontare direttamente le performance del proprio account con quelle dei competitor. Si chiama “Competitive Insights” ed è già in fase di rollout all’interno della Professional Dashboard, accessibile a chi possiede un account business o creator. La notizia è stata condivisa dalla consulente di marketing digitale Sarah Roizman, che ha mostrato in anteprima come funziona questo nuovo strumento. In pratica, ogni professionista può ora selezionare fino a 10 account concorrenti e visualizzare dati comparativi su crescita dei follower e frequenza di pubblicazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

