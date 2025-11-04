Insieme per la vita | tornano le visite senologiche gratuite a Salerno
Ritorna la prevenzione promossa dall’associazione “Noi in Rosa aps” nell’ambito del progetto “Insieme per la Vita”: l'11 novembre, alle ore 17.30, infatti, saranno eseguite le visite senologiche gratuite presso la Parrocchia Santa Maria ad Martyres di Torrione, a cura del senologo Carlo Iannace. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
