Insidewar – Cosa sta accadendo in Sudan
La caduta di El Fasher ha segnato un momento cruciale per il conflitto nel Sudan, avviato nel 2023 con lo scontro mai domato tra l’esercito regolare e la milizia paramilitare delle Rsf. L’esercito è guidato dal presidente sudanese Al Burhan mentre, per quanto riguarda le Rsf, a spiccare è la figura del generale Dagalo. La conquista di El Fasher da parte delle milizie Rsf, responsabili dei massacri compiuti in città e nelle aree circostanti, potrebbe aver segnato una svolta nella guerra. L’inerzia infatti, fino a poche settimane fa, era tutta nelle mani dell’esercito. I soldati regolari, agli ordini del presidente sudanese Al Burhan, hanno ripreso del 2025 importanti centri. 🔗 Leggi su It.insideover.com