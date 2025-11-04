La caduta di El Fasher ha segnato un momento cruciale per il conflitto nel Sudan, avviato nel 2023 con lo scontro mai domato tra l’esercito regolare e la milizia paramilitare delle Rsf. L’esercito è guidato dal presidente sudanese Al Burhan mentre, per quanto riguarda le Rsf, a spiccare è la figura del generale Dagalo. La conquista di El Fasher da parte delle milizie Rsf, responsabili dei massacri compiuti in città e nelle aree circostanti, potrebbe aver segnato una svolta nella guerra. L’inerzia infatti, fino a poche settimane fa, era tutta nelle mani dell’esercito. I soldati regolari, agli ordini del presidente sudanese Al Burhan, hanno ripreso del 2025 importanti centri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Insidewar – Cosa sta accadendo in Sudan