Insetti infestanti e sporcizia chiusi 12 ristoranti nel Milanese | Distrutti 50 Kg di cibo non idoneo al consumo

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nel mese di ottobre i carabinieri del NAS avrebbero effettuato più di 70 ispezioni in diversi esercizi commerciali nel Milanese. Al termine, hanno emesso sanzioni per 150mila euro e chiuso ben 12 ristoranti per "gravi carenze igienico-sanitarie" come “la presenza di blatte in cucina e sporcizia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

