Insetti in cucina e 50 chili di cibo mal conservato distrutti | 12 locali chiusi dopo i controlli dei Nas

Multe per 150mila euro, 12 locali chiusi dopo le ispezioni e un maxi sequestro di carne e pesce per 50 chili (poi distrutti perchè non idonei al consumo umano). Questo il bilancio dell'attività di controllo e ispezione che nell'ultimo mese ha visto impegnati i carabinieri del Nucleo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

