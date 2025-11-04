Inps lancia il suo card game a Lucca Comics | dai draghi ai contributi previdenziali

Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e più di recente Altered o Star Wars Unlimited: il mondo dei giochi di carte collezionabili sta vivendo un periodo di grande espansione. E ora, tra maghi, mostri e duelli epici, arriva un concorrente del tutto inaspettato — l’ INPS. Come riportato da Davide Leoni su Everyeye.it, durante il Lucca Comics & Games 2025 l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha presentato un gioco di carte collezionabili in stile fantasy, pensato per far conoscere al pubblico giovane i principali servizi dell’ente. Niente draghi o creature leggendarie, dunque: tra le carte spiccano Bonus Asilo Nido, Congedo Parentale, NASpI, Calcolo Pensione, Estratto Conto Contributivo e altri “effetti speciali” della burocrazia quotidiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it