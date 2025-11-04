Innovazione Proprietà Intellettuale e Made in Italy | Italia ed Europa nella sfida globale della competitività

Mercoledì 29 ottobre, presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”, si è svolta la conferenza “”, promossa su iniziativa del Senatore Antonio Trevisi (Commissione Finanze) e da Sisvel, società leader nella valorizzazione dell’innovazione attraverso la gestione e la tutela dei brevetti. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, con l’obiettivo di individuare strategie concrete per rilanciare la competitività di Italia ed Europa nel contesto globale dell’innovazione. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Innovazione, Proprietà Intellettuale e Made in Italy: Italia ed Europa nella sfida globale della competitività

