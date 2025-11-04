Innovazione a Salerno un Qr code per valorizzare la memoria locale della Grande guerra

Valorizzare la memoria locale della Prima guerra mondiale attraverso ‘sonorizzazioni narrative’, cioe’ brevi racconti audio accessibili con un Qr code. A dare nuova vita alle storie dei caduti, unendo memoria storica e innovazione digitale, saranno Franco Arminio, Daniele Biacchessi e Oscar Farinetti. L’occasione e’ offerta dal progetto ‘Di bronzo, di marmo, di parole’ dei Comuni salernitani di San Gregorio Magno, Buccino e Oliveto Citra e sviluppato da Noema Icc ed entrato tra le iniziative – appena 17 in tutta Italia – approvate nell’ambito del bando 2024-2025 per la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, ricevendo il supporto finanziario del ministero della Cultura – direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it