Inner Wheel Club un torneo di burraco all' insegna della solidarietà

Una serata di amicizia, armonia e generosità ha animato il Grand Hotel Mosè sabato, dove l’Inner Wheel Club, guidato dalla presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha organizzato con successo il “Torneo di burraco per la solidarietà”. L’iniziativa ha unito la passione per il gioco all’impegno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

