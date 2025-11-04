Ingresso gratis il 4 novembre in 1750 hanno scelto di ammirare le bellezze della Reggia

Sono stati oltre 85mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti oggi (4 novembre) gratuitamente in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso libero nei luoghi della cultura di propria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

?DOMENICA 2 NOVEMBRE - I MUSEI SONO AD INGRESSO GRATUITO partecipa a una visita guidata. Scegli tra: - La chiesa dei Girolamini - visita guidata - ingresso alla chiesa gratis - Il Museo di Capodimonte - visita guidata - ingresso al museo gratis ( - facebook.com Vai su Facebook

4 novembre 2025: ingresso gratuito nei musei statali per il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, i musei e i luoghi della cultura statali aprono le loro porte ... Scrive funweek.it

1 novembre, si apre il ponte di Ognissanti: e da domani musei gratis in Toscana - Ecco i luoghi della cultura aperti gratuitamente non solo il 2 ma anche il 4 novembre provincia per provincia, a ingresso gratuito per la domenica al museo e per la Giornata dell'unità nazionale e del ... Secondo lanazione.it

Musei gratis in Campania il 4 novembre per il Giorno dell’Unità nazionale - Il 4 novembre accesso gratuito nei musei e siti archeologici statali della Campania per celebrare l’Unità nazionale e le Forze Armate. Scrive napolike.it