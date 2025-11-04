inghiottiti nella bufera in nepal si cerca il maestro di sci che aveva scelto la valmalenco

Un’inaspettata ondata di maltempo ha investito la catena dell’ Himalaya provocando valanghe e imprigionando decine di alpinisti che erano impegnati in alta quota. Fra loro ci sono anche due italiani: Alessandro Caputo, 28 anni, milanese e maestro di sci a Saint Moritz e il piemontese Stefano Farronato 67 anni. Si trovano alle prese con una montagna di quasi settemila metri, il Panbari Himal, nella zona del Manaslu (uno dei 14 ottomila), sul confine con il Tibet, quando l’improvvisa bufera li ha sorpresi mentre si trovavano a campo 1, oltre i cinquemila metri e di loro non si sono avute più notizie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

