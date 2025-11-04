Inganna tutti fingendo cure anticancro con il cavo dell’iPhone nel naso star sportiva condannata a 5 anni

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DJ Carey, considerato uno dei più grandi giocatori di hurling di tutti i tempi in Irlanda, è stato condannato da un tribunale di Dublino per il reato di frode. Ha convinto decine di persone di essere malato di cancro intascando 350mila sterline. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La forza di una donna, spoiler 3^ stagione: Sirin inganna Enver fingendo di essere guarita - Enver si recherà all’ospedale psichiatrico per vedere Sirin, deciso a mantenere la promessa fatta alla figlia nonostante il dolore che proverà nel rivederla dopo tanto tempo. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Inganna Tutti Fingendo Cure