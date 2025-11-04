Inganna tutti fingendo cure anticancro con il cavo dell’iPhone nel naso star sportiva condannata a 5 anni
DJ Carey, considerato uno dei più grandi giocatori di hurling di tutti i tempi in Irlanda, è stato condannato da un tribunale di Dublino per il reato di frode. Ha convinto decine di persone di essere malato di cancro intascando 350mila sterline. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
"L'apparenza Inganna" Continuano le numerose attività di prevenzione nella città di #barletta grazie alla presenza dei nostri volontari e di tutti i professionisti che stanno collaborando per la realizzazione di questo progetto? Per altre info riguardanti il pr - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, spoiler 3^ stagione: Sirin inganna Enver fingendo di essere guarita - Enver si recherà all’ospedale psichiatrico per vedere Sirin, deciso a mantenere la promessa fatta alla figlia nonostante il dolore che proverà nel rivederla dopo tanto tempo. Scrive it.blastingnews.com