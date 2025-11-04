Infrange più volte i vetri degli autobus | arrestato un uomo
Un uomo di 47 anni, di origini romene, senza fissa dimora avrebbe infranto il finestrino di un autobus presumibilmente usando il martello frangi-vetro in dotazione per le emergenze. È accaduto nella serata del 29 ottobre scorso a Bagno a Ripoli, i carabinieri della compagnia di Firenze hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
