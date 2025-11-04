Infortunio Thuram tutto pronto per il rientro in campo | come verrà gestito

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Marcus Thuram è pronto a riprendersi l’ Inter. Dopo oltre un mese di stop per un infortunio muscolare, l’attaccante francese tornerà a disposizione di Cristian Chivu, che conta di riaverlo tra i convocati già domani contro il Kairat Almaty in Champions League. La sua ultima apparizione risale al 30 settembre, quando fu costretto a lasciare il campo nel successo per 3-0 sullo Slavia Praga a causa di una distrazione al bicipite femorale. Da allora, solo terapie e allenamenti differenziati, ma ora il numero 9 nerazzurro è pronto a ricominciare. 🔗 Leggi su Internews24.com

