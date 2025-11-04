Infortunio Pafundi il giocatore punta al rientro contro il Venezia | come sta e quante sono le possibilità di rivederlo in campo già prima della sosta
Infortunio Pafundi: il giovane talento blucerchiato verso il rientro. La Sampdoria spera in un recupero in poco tempo del proprio giocatore. In vista della trasferta di Venezia, la Sampdoria può finalmente respirare più serena. Il tecnico Angelo Gregucci vede infatti avvicinarsi il ritorno in campo di uno dei suoi giovani più promettenti: Simone Pafundi. Dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
#Pafundi #Sampdoria, ecco quando rientrerà dall'infortunio - X Vai su X
LESIONE PER PAFUNDI Gli esami strumentali hanno dato l'esito sull'infortunio subito da Simone Pafundi in Nazionale: lesione del retto femorale. ? I tempi stimati di recupero sono tra le due e le quattro settimane: salterà Virtus Entella-Sampdoria e, c - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Pafundi, il trequartista della Sampdoria spera di recuperare per la prossima sfida - Infortunio Pafundi, il giocatore dei blucerchiati sta cercando di accorciare i propri tempi di recupero: tutte le novità da Bogliasco Simone Pafundi sta lavorando con determinazione per tornare in cam ... Lo riporta sampnews24.com
Infortunio Pafundi, brutte notizie per la Sampdoria: le sue condizioni - La speranza è che non si tratti di nulla di grave L’infortunio di Simone Pafundi ha interrotto brusca ... Come scrive calcionews24.com
Sampdoria, per Pafundi lesione tra il primo e il secondo grado dopo un tiro in allenamento con la Nazionale: fuori un mese - C'erano già state avvisaglie nelle settimane scorse, rientro previsto dopo la sosta Fiato sospeso in casa Sampdoria per Simone Pafundi. Scrive msn.com