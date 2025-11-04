Infortunio Kelly brutte notizie per Spalletti! L’esito degli accertamenti per il difensore inglese quanto starà fuori e quali partite della Juventus salterà Ultimissime

Infortunio Kelly, il difensore della Juve è stato sottoposto ad accertamenti. Quanto starà fuori e quali partite salterà. Ultimissime. Brutte notizie per la Juventus, con la sfortuna non dà tregua al reparto difensivo: dopo Bremer e Cabal, si ferma anche Lloyd Kelly. JUVE SPORTING LIVE L’esito degli esami: Kelly out per Sporting e Derby. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli accertamenti a cui è stato sottoposto il difensore inglese hanno confermato i timori. Kelly, fermatosi per un affaticamento alla coscia sinistra che gli ha già fatto saltare la trasferta di Cremona, dovrà restare ai box. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

