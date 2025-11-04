Infortunio Kelly brutte notizie per Spalletti! L’esito degli accertamenti per il difensore inglese quanto starà fuori e quali partite della Juventus salterà Ultimissime
Infortunio Kelly, il difensore della Juve è stato sottoposto ad accertamenti. Quanto starà fuori e quali partite salterà. Ultimissime. Brutte notizie per la Juventus, con la sfortuna non dà tregua al reparto difensivo: dopo Bremer e Cabal, si ferma anche Lloyd Kelly. JUVE SPORTING LIVE L’esito degli esami: Kelly out per Sporting e Derby. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli accertamenti a cui è stato sottoposto il difensore inglese hanno confermato i timori. Kelly, fermatosi per un affaticamento alla coscia sinistra che gli ha già fatto saltare la trasferta di Cremona, dovrà restare ai box. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Infortunio #Kelly, le ultime novità ? Il problema non è più la schiena - X Vai su X
Infortunio #Kelly Quando rientra il difensore della #Juventus ? - facebook.com Vai su Facebook
Gazzetta - Infortunio Kelly, diagnosi e quando può tornare a giocare - Brutte notizie per la Juventus: Lloyd Kelly non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Come scrive ilbianconero.com
Infortunio Kelly, non arrivano buone notizie alla vigilia di Juve Sporting Lisbona. Gli aggiornamenti sul difensore inglese – VIDEO - Infortunio Kelly, l’emergenza difensiva non finisce: il centrale non recupera dal problema fisico e non sarà della partita, difesa da inventare domani (Marco Baridon inviato alla Continassa) – L’avven ... Lo riporta juventusnews24.com
Infortunio Kelly, la Juventus spera nel recupero immediato del suo difensore: come sta il centrale inglese e quando dovrebbe rientrare - Infortunio Kelly, la Juventus spera di poter recuperare il difensore in poco tempo vista anche l’emergenza che c’è in quel ruolo. Segnala calcionews24.com