Infortunio Dybala si ferma ancora l’argentino | lesione e tempi di recupero lunghi Ecco quando rientrerà l’ex attaccante della Juventus

Infortunio Dybala, l'ex Juve si ferma di nuovo. Fatale il rigore sbagliato contro il Milan: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Doccia fredda per la Roma e per Paulo Dybala. L'attaccante argentino, che era tornato in campo a inizio ottobre dopo i precedenti guai fisici, è costretto nuovamente a fermarsi per infortunio. Un duro colpo per il giocatore e per il tecnico Gasperini, che perde il suo uomo di maggior talento in un momento delicato della stagione. Il problema si è verificato durante l'ultima gara di campionato, il big match di Serie A perso contro il Milan. Dybala era stato costretto al cambio all'84' minuto.

