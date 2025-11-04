Infortunio Dybala lesione di medio grado | ecco i tempi di recupero

Sì il dispiacere e la rabbia per il rigore sbagliato, ma è bastato poco tempo per spostate tutta l’attenzione su ciò che è successo in concomitanza con il tiro, l’ennesimo stop muscolare di un Paulo Dybala tanto forte quanto fragile. Che le sensazioni non fossero buone lo sì è capito subito, perché l’argentino ha ormai imparato a conoscere e sentire il proprio corpo, tant’è he già da ieri si parlava di danno importante pressoché certo. Dubbi ora spazzati via dai risultati degli esami strumentali, che parlano di lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra, non dunque il livello più grave possibile (come successo a De Bruyne in occasione del suo ko dopo il calcio di rigore), ma comunque un infortunio serio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

