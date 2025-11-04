Infortunio Dybala gli esami strumentali confermano le paure iniziali I tempi di recupero dell’argentino

Inter News 24 Infortunio Dybala: altro lungo stop per la Joya. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Aggiornamenti importanti riguardano Paulo Dybala, infortunatosi durante la recente partita contro il Milan. Gli esami medici effettuati hanno confermato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro del giocatore, il che costringerà l’argentino a rimanere lontano dai campi di gioco per un periodo ancora indefinito. Tuttavia, la Roma ha fatto sapere che Dybala ha già intrapreso un trattamento terapeutico, supervisionato dal suo staff medico, per accelerare il recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Dybala, gli esami strumentali confermano le paure iniziali. I tempi di recupero dell’argentino

Argomenti simili trattati di recente

#Roma, infortunio #Dybala: gli esami strumentali martedì. Le news #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X

?Se Pellegrini, El Aynaoui, Kone e Baldanzi fossero allenati da Conte affiancherebbero nella classifica marcatori Anguissa e Mc Tominay? E se Gasperini è più amareggiato per l'infortunio di Dybala che per la sconfitta rocambolesca, significa che anche lu - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Dybala, brutte notizie per la Roma: gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni. Ecco quanto dovrà stare fermo l’argentino - Infortunio Dybala: lesione al bicipite femorale e tempi di recupero ancora incerti. Si legge su calcionews24.com

Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero - Nuovo stop per Paulo Dybala, col giocatore della Roma che si è infortunato nell'ultima sfida giocata contro il Milan a San Siro in occasione. Scrive tuttomercatoweb.com

Roma, infortunio Dybala, l'esito degli esami: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salterà - La Roma perde Paulo Dybala per diverse partite, l'ex Juventus si è infortunato contro il Milan e gli esami hanno confermato la lesione al bicipite femorale. Si legge su ilbianconero.com