Infortunio Dybala brutte notizie per la Roma | gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni Ecco quanto dovrà stare fermo l’argentino
Infortunio Dybala: lesione al bicipite femorale e tempi di recupero ancora incerti. Il giocatore resterà comunque ai box per almeno tre settimane. Arrivano aggiornamenti importanti sullo stato di salute di Paulo Dybala a seguito del recente impegno contro il Milan. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno confermato un infortunio di Dybala di medio grado . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Roma, infortunio #Dybala: gli esami strumentali martedì. Le news #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
?Se Pellegrini, El Aynaoui, Kone e Baldanzi fossero allenati da Conte affiancherebbero nella classifica marcatori Anguissa e Mc Tominay? E se Gasperini è più amareggiato per l'infortunio di Dybala che per la sconfitta rocambolesca, significa che anche lu - facebook.com Vai su Facebook
Roma, infortunio Dybala: c’è il primo verdetto, i tempi di recupero - Brutte notizie per Gasperini, per i tifosi della Roma e per tutti i fantallenatori di Dybala. Segnala fantamaster.it
Quante partite salta Dybala e quando torna dopo l’infortunio: i tempi di recupero - La Roma perderà il giocatore per quasi un mese: per l’argentino c’è lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Scrive fanpage.it
Milan-Roma, infortunio per Dybala: l'accaduto - Al minuto 81 Dybala ha calciato e sbagliato il rigore contro il Milan. Secondo ilbianconero.com