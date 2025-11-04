Infortunio Dybala brutte notizie per la Roma | gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni Ecco quanto dovrà stare fermo l’argentino

Infortunio Dybala: lesione al bicipite femorale e tempi di recupero ancora incerti. Il giocatore resterà comunque ai box per almeno tre settimane. Arrivano aggiornamenti importanti sullo stato di salute di Paulo Dybala a seguito del recente impegno contro il Milan. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno confermato un infortunio di Dybala di medio grado . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

