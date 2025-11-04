Infortuni sul lavoro | i dati INAIL 2025 tra cali aumenti e nuove sfide

Tra cali numerici e nuove criticità, il bilancio INAIL 2025 fotografa l’evoluzione degli infortuni sul lavoro in Italia. Il tema degli infortuni sul lavoro continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, soprattutto alla luce dei dati diffusi dall’INAIL relativi ai primi nove mesi del 2025. Il quadro che emerge è complesso: da un lato si registra una lieve diminuzione degli infortuni in occasione di lavoro, dall’altro si osserva un incremento delle denunce in itinere e delle malattie professionali. Un’analisi approfondita dei numeri consente di comprendere meglio le dinamiche in atto nel mondo del lavoro italiano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

