Infortuni Int | bene la richiesta delle Confederazioni sull’estensione della tutela di malattia a professionisti

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Istituto nazionale tributaristi (Int) condivide e sostiene la richiesta unitaria delle confederazioni delle associazioni professionali ex lege 42013 Assoprofessioni-Colap-Confassociazioni-Confcommercio professioni-Cna professioni, che hanno inviato a rappresentanti di Governo e Parlamento una nota congiunta richiedendo equità e paritetica tutela dei professionisti, in stato di malattia o infortunio o maternità a rischio, siano essi associativi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

infortuni int bene richiestaTributaristi, 'bene richiesta unitaria su tutela per malattia' - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) condivide e sostiene la richiesta unitaria delle Confederazioni delle associazioni professionali AssoprofessionI, Colap, Confassociazioni, Confcommercio profess ... ansa.it scrive

Infortuni, Margiotta (Confsal): "Bene dati Inail ma non abbassare la guardia" - “La riduzione del 16,1% degli infortuni sul lavoro registrata nel 2023 in confronto all’anno precedente, presentati oggi dal presidente dell’Inail nella Relazione Annuale dell’istituto sono una buona ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Int Bene Richiesta