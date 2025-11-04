Influenza il pediatra | Bambini sempre i più colpiti per loro virus non banale
(Adnkronos) – Influenza particolarmente 'attratta' dai più piccoli. "I bambini sono sempre più colpiti dal virus. In tutte le fasi e in particolare durante i picchi della malattia che normalmente vediamo tra fine dicembre e inizio gennaio". Se guardiamo l'incidenza lungo la curva stagionale, "vediamo che i bambini sotto i 6 anni, soprattutto la fascia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
