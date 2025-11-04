Influenza il pediatra | Bambini sempre i più colpiti per loro virus non banale
Barretta (Fimp), 'complicanze pericolo concreto mentre vaccino è sicuro e ne sperimentiamo l'efficacia da 80 anni' Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Influenza particolarmente 'attratta' dai più piccoli. "I bambini sono sempre più colpiti dal virus. In tutte le fasi e in particolare durante i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
