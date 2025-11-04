Influenza 400mila italiani già a letto | colpiti soprattutto i bambini ora spaventa il ceppo giapponese

L’influenza stagionale torna a far parlare di sé, e lo fa con largo anticipo. I casi stimati superano già le 400mila unità, con un’incidenza maggiore nei bambini tra zero e quattro ann i. Secondo l’ultimo bollettino del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, si contano 7,36 casi ogni mille assistiti, che salgono a 18 nella fascia pediatrica. «Aumentano le vaccinazioni, soprattutto tra gli anziani». A differenza di quanto accadeva in passato, i dati includono oggi anche le Ari, ovvero le infezioni respiratorie acute, una categoria più ampia rispetto alle sole sindromi simil influenzali (Ili) e che comprende tosse, mal di gola, raffreddore e difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Influenza, 400mila italiani già a letto: colpiti soprattutto i bambini, ora spaventa il ceppo giapponese

Leggi anche questi approfondimenti

Parte la stagione dell'influenza, 400mila casi in 7 giorni - Medicina - Ansa.it - X Vai su X

Parte la stagione dell'influenza, 400mila casi in 7 giorni. L'Istituto Superiore di Sanità: "In linea con gli anni scorsi", ma si teme un inverno difficile. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, già 400mila casi: colpisce soprattutto i bambini. Il ceppo giapponese fa paura (ma non è ancora arrivato) - «La vaccinazione sta andando bene, abbiamo un aumento, soprattutto tra gli anziani, tra il 10 e il 15 per cento. Come scrive ilmessaggero.it

È iniziata la stagione dell’influenza, 400mila casi in una settimana - La si attendeva e con il primo abbassamento delle temperature l’influenza è arrivata, dando inizio alla stagione 2025- Come scrive dilei.it

Influenza, Pregliasco: “Freddo innesca aumento virus, possibili 400mila colpiti in 7 giorni” - "Il freddo è l'elemento trigger" Il freddo, evidenzia il virologo Fabrizio Pregliasco, è "l'elemento trigger", l'innesco "del peggioramento del numero di casi". rainews.it scrive