Indice della Criminalità del Sole 24 Ore | Avellino tra le province più sicure del Sud

Tempo di lettura: 3 minuti Avellino si conferma una provincia relativamente tranquilla nel panorama nazionale. È quanto emerge dalla nuova edizione dell' Indice della Criminalità 2025 elaborato dal Sole 24 Ore, che ogni anno fotografa il numero di denunce presentate alle forze dell'ordine rapportato alla popolazione residente. La provincia irpina si colloca all'89° posto su 107 con 2.690,8 denunce ogni 100mila abitanti e un totale di 10.622 denunce complessive. Rispetto al 2023, si registra una leggera flessione di 55 casi, segnale di una stabilità sostanziale e di un tessuto sociale ancora lontano dai livelli di criticità delle grandi aree urbane.

