Indagato per appalti truccati Cuffaro | Per alcuni fatti contestati non conosco né vicende né persone
"Stamani mi hanno notificato un avviso di garanzia e hanno effettuato perquisizioni nella mia abitazione e in ufficio. Ho fornito ai carabinieri la massima collaborazione e sono sereno, rispetto ai fatti che mi sono stati contestati, per alcuni dei quali non conosco né le vicende né le persone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
