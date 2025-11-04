Incredibile Jannik Sinner! Primo in tutte le statistiche ATP | miglior servizio risposta e pressure points!
Jannik Sinner si è reso protagonista sin qui di una stagione eccezionale nonostante la sospensione di tre mesi (dal 9 febbraio al 4 maggio) per la vicenda Clostebol, totalizzando esattamente 10.000 punti prima delle ATP Finals di Torino grazie alla conquista di cinque titoli tra cui gli Australian Open e soprattutto Wimbledon oltre a due finali Slam perse contro Carlos Alcaraz al Roland Garros (sprecando tre match point) e a Flushing Meadows. Un ruolino di marcia impressionante, che consentirà all’azzurro di giocarsi fino in fondo la possibilità di chiudere l’anno in vetta al ranking mondiale dopo un appassionante testa a testa in classifica con il suo grande rivale spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
