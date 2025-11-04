Incontro tra arbitri e società di Terza categoria e Serie D di calcio a 5 Drago | ' ' Collaborazione sempre più forte

Un momento di confronto si è svolto tra la sezione Aia di Agrigento e le società partecipanti ai campionati di Terza categoria e Serie D di calcio a 5. Il presidente Gero Drago, insieme al delegato provinciale Angelo Caramanno, ha colto l’occasione per fare il punto sull’organizzazione arbitrale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

