Incontro di linguaggi - inaugurazione sabato 8 novembre ore 17,00
Tre artisti, Mauro Maffina, Aldo Monica, Sandro Panfani, con diverse sensibilità artistiche si incontrano per la prima volta in una esposizione che promette molta innovazione nel modo di proporre il proprio sentire.Mauro Maffinaha trovato nello strumento digitale la possibilità di realizzare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa mattina la stella dell'atletica italiana Lorenzo Ndele Simonelli ha incontrato le classi del triennio dell’IIS Enzo Ferrari nel corso del primo incontro di “Tracce. Storie, voci e linguaggi”. Il giovane atleta ha condiviso con le studentesse e gli studenti la sua e - facebook.com Vai su Facebook
Incontro di linguaggi - inaugurazione sabato 8 novembre ore 17,00 - Ovvero guardare le cose e la realtà con un occhio diverso e, soprattutto con una comprensione della realtà che andasse o ... parmatoday.it scrive