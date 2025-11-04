Inclusione scolastica | Ancora criticità La Rete chiede la convocazione del tavolo permanente

La Rete per l'Inclusione - formata da sindacati, cittadini e associazioni - chiede subito la convocazione del tavolo permanente sull'inclusione scolastica. A renderlo noto sono Vittorio Simeone, segretario della Cgil Fp e Vincenzo Quaranta segretario Usb pubblico impiego."Anche se il servizio di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

