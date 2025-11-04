Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 14 di oggi in via Madonnina a San Martino di Venezze (RO) per un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda che lavora cereali. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento, e' caduto mentre operava sul tetto di un silos. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Adria, intervenuta su richiesta del 118. Nonostante i soccorsi, il medico del 118 ne ha dovuto constatare il decesso. Ispettori dello Spisal e i Carabinieri sul posto per l'accertamento sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incidenti sul lavoro: operaio muore cadendo da un silos