Incidente tra uno scooter e un’auto in corso Quadrio 66enne ricoverato | è grave

Ilsecoloxix.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro frontale tra uno scooter e un’auto in corso Quadrio, grave il conducente del mezzo a due ruote: è ricoverato al San Martino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

