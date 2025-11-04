Incidente tra uno scooter e un’auto in corso Quadrio 66enne ricoverato | è grave

Scontro frontale tra uno scooter e un’auto in corso Quadrio, grave il conducente del mezzo a due ruote: è ricoverato al San Martino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Incidente tra uno scooter e un’auto in corso Quadrio, 66enne ricoverato: è grave

Altri contenuti sullo stesso argomento

