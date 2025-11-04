Incidente sull’A8 cade sull’asfalto in moto | muore travolto da un camion
Legnano (Milano), 4 novembre 2025 – Tragedia all’alba di martedì 4 novembre sull’autostrada A8: un motociclista di 67 anni, residente a Busto Arsizio, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel tratto tra Castellanza e Legnano, poco prima dell’uscita. La dinamica della tragedia . Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto sull’asfalto – per cause ancora in corso di accertamento – pochi minuti prima delle 7. Un camion che sopraggiungeva non è riuscito a evitare l’impatto, travolgendo il motociclista. L’urto è stato violentissimo e per il 67enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
