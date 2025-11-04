Incidente sulla due mari del 2 novembre | precisazioni

Ho letto con grande sorpresa, circa l'incidente in questione, che molti automobilisti, nel tentativo di evitare la paralisi, hanno cercato vie alternative, deviando verso Poti o imboccando la strada laterale che costeggia il ristorante La Giostra. Una scelta che, però, ha peggiorato ulteriormente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it