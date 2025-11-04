Incidente sulla due mari del 2 novembre | precisazioni
Ho letto con grande sorpresa, circa l'incidente in questione, che molti automobilisti, nel tentativo di evitare la paralisi, hanno cercato vie alternative, deviando verso Poti o imboccando la strada laterale che costeggia il ristorante La Giostra. Una scelta che, però, ha peggiorato ulteriormente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Santa Maria. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il ragazzo è stato elitrasportato a Torino - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Lamezia, scontro tra due auto nei pressi dello svincolo dei “Due Mari” - LAMEZIA TERME Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 18:50, a Lamezia Terme, nei pressi dello svincolo “Due Mari”. Segnala corrieredellacalabria.it
Incidente tra due auto nei pressi dello svincolo dei Due Mari foto - Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, successivamente ripristinato al termine delle operazioni ... Si legge su lameziainforma.it
Lamezia Terme, incidente allo svincolo “Due Mari”: illesi i conducenti - Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:50, per un incidente stradale avvenuto allo svincolo “Due Mari” in direzione Lamezia ... Secondo msn.com