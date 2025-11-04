Incidente sulla Cassia a Vetralla rallentamenti e traffico | FOTO

Viterbotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Vetralla nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre. Due auto si sono scontrate, intorno alle 16, sulla Cassia - viale Eugenio IV, nei pressi del punto vendita Risparmio casa. Le cause sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente cassia vetralla rallentamentiIncidente sulla Cassia: coinvolte più auto, diversi feriti - Tre auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto sabato sera lungo la Cassia, tra Vetralla e la frazione di Cura. Segnala civonline.it

Vetralla – Scontro auto-moto sulla Cassia sud, ferito motociclista - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Cassia sud, nei pressi di un distributore di benzina all’altezza di Cura di Vetralla. Secondo etrurianews.it

incidente cassia vetralla rallentamentiAuto si ribalta sulla Cassia Sud, tre giovani in ospedale: «Gara di velocità tra due macchine» - Un giorno dopo la tragica morte di Beatrice Bellucci, travolta da un’auto che “gareggiava” sulla Cassia, un altro incidente nel Lazio rischiava di essere fatale ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Cassia Vetralla Rallentamenti