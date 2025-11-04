Incidente sul lavoro in Polesine operaio precipita dal tetto di un silos e muore sotto gli occhi di un collega
Rovigo, 4 novembre 2025 - Un’ennesima tragedia sul lavoro in Polesine, a distanza di una settimana da quello di Rosolina. Il fatto è successo oggi alle 14 circa in via Madonnina a San Martino di Venezze. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda che lavora cereali. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto mentre operava sul tetto di un silos. L'uomo stava facendo dei lavori di manutenzione nel capannone di una cooperativa per conto di una ditta esterna e la tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi di un collega che ha dato l'allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
