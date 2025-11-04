Incidente stradale mortale traffico paralizzato in autostrada | schianto devastante

Ancora sangue sulle strade italiane, in un autunno che continua a segnare una drammatica escalation di incidenti mortali. Nella notte, un nuovo sinistro si è verificato lungo l’autostrada Siracusa-Modica, nel tratto compreso tra Modica e Ispica, in direzione Siracusa. A perdere la vita è stato un camionista di 33 anni, originario della provincia, che viaggiava da solo a bordo di un mezzo per il trasporto merci. L’impatto, secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Noto, sarebbe stato violentissimo e non avrebbe lasciato scampo al giovane conducente. Non risultano coinvolti altri veicoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it