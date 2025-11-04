Incidente mortale tra Manziana e Sasso | perde la vita una donna di Cerveteri
Cerveteri, 4 novembre 2025 – Incidente ieri mattina tra Manziana e Sasso, frazione di origine etrusca. A perdere la vita è stata Daniela Biscetti, 45 anni, residente a Cerveteri. Inutili i disperati tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bracciano e i carabinieri della compagnia di Bracciano, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 all’altezza del chilometro 9 della provinciale in direzione Manziana, dopo la località Sambuco. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe uscita di strada da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
