Incidente mortale su strada dissestata | chiesta la responsabilità civile del Comune
BRINDISI – È stata ammessa la costituzione, come parti civili, dei genitori e del fratello di Mirko Conserva, rappresentati dagli avvocati Vito Epifani e Giacinto Epifani. Nella giornata odierna (martedì 4 novembre) si è celebrata l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento sulla morte del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
