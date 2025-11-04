Incidente in tangenziale a Rivoli | scontro tra quattro auto circolazione paralizzata

Caos nella tarda mattinata e all'ora di pranzo di oggi, martedì 4 novembre 2025, sulla tangenziale nord per un incidente avvenuto nel tratto sud in direzione sud Savona-Piacenza all'altezza dello svincolo Allamano, sul territorio comunale di Rivoli. A scontrarsi sono state quattro auto che hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Viabilità | #Chiusura | #Incidente | Tangenziale Est AGGIORNAMENTO ? Tangenziale Est, strada riaperta al traffico ? Riaperto lo sv del Tratto urbano A24 da Roma Est/Gra Traffico in corso di normalizzazione #luceverde ---------------------------------- - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra quattro auto, circolazione paralizzata - Caos nella tarda mattinata e all'ora di pranzo di oggi, martedì 4 novembre 2025, sulla tangenziale nord per un incidente avvenuto nel tratto sud in direzione sud Savona- Da torinotoday.it

Tre auto e un camion si scontrano ad altezza Sito Interporto: disagi alla circolazione sulla tangenziale direzione nord - Si registrano due feriti trasportati in codice verde all'ospedale di Orbassano e all'ospedale di Rivoli Un incidente stradale ha interessato la tangenziale all'altezza del Sito Interporto. Da msn.com

Terribile incidente a Rivoli: investito da un tir, Pietro Cerasuolo di Collegno morto schiacciato - Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, a Rivoli. Secondo torinotoday.it