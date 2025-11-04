Incidente in centro a Bari scontro tra bici e bus | ferito ciclista

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 4 novembre in via Melo, nel centro di Bari, all'altezza dell'incrocio con via Prospero Petroni. Lo scontro ha coinvolto un uomo in bicicletta e un autobus.Il ciclista è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono giunti gli operatori del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

