Incidente a Torino Parella | scontro tra auto e moto all' incrocio ragazzo 18enne trasportato all' ospedale Cto

Un incidente tra un'auto Peugeot 2008 e una moto da cross Honda Montesa è avvenuto a nel pomeriggio di martedì 4 novembre 2025 all'incrocio tra via Cossa e via Carrera. Un ragazzo di 18 anni che viaggiava a bordo della due-ruote è stato sbalzato in seguito all'urto ed è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

TERMINE EVENTO: A6 Torino-Savona Incidente al chilometro 87+900 tra Millesimo e Ceva in direzione Torino (Inizio evento ore 17:30 del 02-11-2025) #TroncoA6 #TorinoSavona - facebook.com Vai su Facebook

“Aiutateci a trovare quel medico che ha soccorso nostra figlia Chiara dopo l’incidente a Torino” lastampa.it/cuneo/2025/10/… @LaStampa - X Vai su X

Incidente a Torino Parella: scontro tra auto e moto all'incrocio ragazzo 18enne trasportato all'ospedale Cto - Un incidente tra un'auto Peugeot 2008 e una moto da cross Honda Montesa è avvenuto a nel pomeriggio di martedì 4 novembre 2025 all'incrocio tra via Cossa e via Carrera. Secondo torinotoday.it

Motociclista 18enne si schianta contro un'auto a Torino - L'incidente è avvenuto tra via Pietro Cossa e via Carrera Uno scontro nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre, a Torino in zona Parella. Segnala msn.com

Scontro tra auto e furgone in corso Venezia a Torino: veicolo si ribalta e manda il traffico in tilt - Vigili del fuoco sul posto per liberare il conducente intrappolato ... Come scrive giornalelavoce.it