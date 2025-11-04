Incidente a Torino Parella | scontro tra auto e moto all' incrocio ragazzo 17enne in condizioni critiche

Torinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un'auto Peugeot 2008 e una moto da cross Honda Montesa è avvenuto a nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre 2025, all'incrocio tra via Cossa e via Carrera.  Un ragazzo di 18 anni che viaggiava a bordo della due-ruote è stato sbalzato in seguito all'urto ed è stato trasportato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

